Цена украинской нефти на торгах УМВБ снизилась на 3,8%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 20 января на аукционных торгах №161 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 3,8%, или на 273,1 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6919 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 169,180 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 170 млн. 556,420 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2011 года средневзвешенная цена реализации украинской нефти на аукционных торгах №160 на УМВБ увеличилась на 0,5%, или на 34,1 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7192,1 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.