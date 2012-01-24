На фоне иранских событий цена нефти изменилась разнонаправленно

На мировых торгах во вторник, 24 января, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне решения ЕС о введении запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже понизилась на 0,02 доллара, или на 0,02% - до 99,56 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,12 доллара, или на 0,12%, - до 110,7 доллара за баррель.

Представители МИД 27 стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник приняли решение о введении эмбарго на поставки нефти из Ирана. Причиной введения новых санкций против Ирана является то, что Тегеран, по мнению ЕС, по-прежнему не желает сотрудничать с международным сообществом по вопросам, связанным с развитием своей ядерной программы, передает Bloomberg.

На динамику стоимости нефти во вторник влияют ожидания того, что 25 января Минэнерго США может сообщить о росте запасов бензина в стране на 2 миллиона баррелей - до 229,5 миллиона баррелей.