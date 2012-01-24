«Газпром» и «Нафтогаз» активизируют создание СП по разработке шельфа Черного моря

Москва. Оператор зарубежных проектов «Газпрома» Gazprom International и НАК «Нафтогаз Украины» договорились активизировать работы по созданию совместного предприятия (СП) для разработки структуры Паласа на украинском шельфе Черного моря.

Как сообщили УНИАН в Gazprom International, рабочая встреча представителей «Газпрома» с делегацией НАК «Нафтогаз Украины» состоялась 18 января т.г. в московском офисе Gazprom International. С российской стороны во встрече приняли участие: начальник управления техники и технологии разработки морских месторождений ОАО «Газпром» Владимир ВОВК, начальник управления геологоразведки, лицензирования и недропользования Сергей КАРНАУХОВ, начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья Виктор ВАЛОВ, управляющий директор компании Gazprom International Валерий ГУЛЕВ, первый заместитель директора - исполнительный директор московского филиала Gazprom International Юрий СКОК, представители ОАО «Газпром» и Gazprom International. Украинскую делегацию представляли директор департамента по добыче газа и нефти НАК «Нафтогаз Украины» Александр ЗЕЙКАН, заместитель директора Василий ГЛАДУН и начальник отдела бурения скважин департамента Петр ЧЕПИЛЬ.

«В ходе встречи стороны договорились активизировать сотрудничество по созданию совместного предприятия с целью освоения и разработки структуры Паласа и обозначили перспективные планы по реализации проекта на 2012 год», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись информацией о деятельности компаний в области геологоразведки и добычи углеводородов и выразили заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества в области реализации совместных upstream проектов.

В частности, на встрече было отмечено, что Gazprom International как единое и специализированное предприятие по реализации нефтегазовых проектов «Газпрома» за пределами России готов к совместному освоению перспективных объектов на трансграничном участке шельфа Черного моря. Речь идет о структуре Паласа в северо-восточной части Черного моря, охватывающей восточную часть Керченско-Таманского шельфа и территориально расположенной на границе России и Украины.

Gazprom International напоминает, что договоренность о совместной разработке этого участка была достигнута между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в 2007 году и закреплена в соглашении, целью которого является сотрудничество и организация совместной деятельности по освоению данной структуры.

В марте 2011 года правлением ОАО «Газпром» одобрена программа освоения ресурсов углеводородов на шельфе Черного моря до 2030 года, в соответствии с которой структура Паласа рассматривается как наиболее перспективный на шельфе объект.

На сегодняшний день украинская сторона провела на участке сейсморазведочные работы 2D, интерпретацию полученных материалов, построила структурные карты и оценила прогнозные ресурсы углеводородов.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», общие извлекаемые ресурсы категории С3 на структуре Паласа могут составлять 12,2 миллиона тонн нефти, 120,7 миллиарда кубометров газа. Совокупные извлекаемые ресурсы оцениваются компанией в 132,9 миллиона тонн условного топлива.

При этом украинские партнеры предложили специалистам «Газпрома» посетить Киев для изучения и анализа геолого-технической и финансово-правовой документации в феврале текущего года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР и глава украинского Минэнергоугля Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

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