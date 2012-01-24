Украина увеличит добычу энергоносителей и будет искать альтернативу российскому газу - Янукович

Украина продолжит работать над увеличением собственной добычи энергоносителей и будет искать альтернативу российскому газу.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в эксклюзивном интервью для совместного проекта New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Украина и мир 2012. Глобальная повестка дня», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже в 2011 году Украина вышла на большие объемы добычи собственного газа - и в дальнейшем будет их наращивать.

Он обратил отдельное внимание на важность для Украины поиска альтернативных видов энергоносителей. «Два года тому назад мы решили пойти путем увеличения собственной добычи энергоносителей. Мы фактически на 14 миллионов тонн за два года увеличили объемы добычи угля. Это очень серьезно, и мы идем и дальше этим путем», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в прошлом году в Украине было добыто 82 миллиона тонн угля, и сегодня профицит этого энергоресурса составляет минимум 5 миллионов тонн. «Мы можем использовать уголь в качестве энергоносителя, который замещает газ, применив соответствующие технологии в разных отраслях: в металлургии, в энергетике и т.п.», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность оптимизации потребления энергоносителей.

Он в очередной раз отметил, что сегодня Украина платит непомерную цену за российский газ. «Это проблема, которую мы получили в наследство, и сегодня она нас держит, как петля. Потому что цена на газ 516 долларов - это самая высокая цена в мире... Почему у нас газ самый дорогой в мире? Такой подход несправедлив, и совсем непонятно, за что Украину наказали такой ценой. Вот на этот вопрос мы и ищем ответ, продолжая переговоры с Россией», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он особо отметил: результаты украинско-российских газовых переговоров будут отвечать национальным интересам нашего государства.

В то же время глава государства сказал: несмотря на высокую стоимость газа для Украины, власти сделали все, чтобы его цена для населения не увеличивалась. «МВФ, например, требовал увеличить тарифы на газ для населения и для теплокоммунэнерго. А это значит - повысить тарифы на оплату квартир более чем на 100% и, конечно, тарифы на потребление газа для населения, за счет этого компенсировать дефицит средств. Мы понимали, что такая нагрузка для населения - чрезмерная, и на это не пошли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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