«Газпром» хочет увеличить свою долю на мировом рынке

Москва. Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрел потенциальные возможности по расширению доли присутствия компании на мировом рынке газа и связанных с ним рынках, в частности, электроэнергетики и газохимии.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», правлению компании поручено продолжить работу по реализации основных мероприятий, направленных на расширение доли присутствия компании на мировом рынке.

В качестве приоритетных обозначены следующие направления: расширение и создание новых коридоров экспорта трубопроводного газа в Европу; организация поставок трубопроводного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; наращивание объемов сжиженного природного газа в экспортном портфеле, в том числе из Штокмановского проекта и перспективных производств СПГ на Дальнем Востоке; развитие поставок малотоннажного сжиженного природного газа и компримированного природного газа за рубеж; отбор и реализация электроэнергетических проектов в Европе.

Кроме этого, Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопрос об административных барьерах и препятствиях для развития за рубежом.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию об административных барьерах и препятствиях для развития компании, связанных с Европейской энергетической хартией, установленными правилами вхождения в капитал газотранспортных систем Европы, а также ограничениями по участию в развитии инфраструктуры потребления газа в странах Азии.

«Правлению поручено продолжить работу по выявлению препятствий для развития группы «Газпром» за рубежом и принятию необходимых мер по защите интересов компании», - говорится в сообщении.

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