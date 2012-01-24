Уровень расчетов за потребленный газ сократился до 86,2%

На протяжении 2011 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 44 млрд. 38,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 80 млрд. 899,7 млн. грн., за который оплачено 69 млрд. 726,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в 2011 году сократился на 0,3 процентных пункта, по сравнению с 2010 годом, до 86,2%.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пунктов, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.