Немецкая Schmid готова инвестировать 245 млн. евро в добычу угля в Харьковской области

Немецкая компания Schmid готова инвестировать 245 млн. евро в разработку Новодмитриевского месторождения бурого угля в Барвенковском районе Харьковской области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления топливно-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

По его словам, еще 15 декабря 2011 года был подписан соответствующий Меморандум между Харьковской областной администрацией, Национальной академией наук Украины и немецкой компанией, которая в своем гарантийном письме сообщила, что она готова финансировать этот проект.

«Речь шла о транше в 245 миллионов евро только для начала освоения», - подчеркнул В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.

Он отметил, что на сегодня для реализации проекта в Барвенково Харьковской области уже создано совместное украино-немецкое предприятие, а в ближайшие два года планируется выполнить проектно-разведывательные работы.

В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ сообщил, что запасы угля на Новодмитриевском месторождении составляют 390 млн. тонн. По его словам, добытый уголь можно использовать в качестве топлива на ТЭЦ, кроме этого, из него можно производить жидкое топливо.

«У нас было несколько проектов по данному месторождению, но к реализации еще не приступили. Хотя этот уголь можно использовать на любой ТЭЦ, а также можно из него вырабатывать жидкое топливо, на которое затем перевести котельные. Годовая добыча бурого угля могла бы дать возможность произвести около 7 млн. тонн бензина или дизельного топлива. В целом, разрабатывая это месторождение, около 5 млрд. кубических метров газа мы теоретически сможем заменить», - подчеркнул В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.

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