Тепловая генерация Украины сократила потребление газа на 35,4%

Энергогенерирующие компании Украины в 2011 году сократили потребление природного газа для выработки электроэнергии на 35,42%, или на 236,9 млн. куб. м. – до 431,8 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в прошлом году генкомпаниям был поставлен газ товарной стоимостью 1 млрд. 533,5 млн. грн., что на 16,1%, или 294,5 млн. грн. меньше стоимости газа, поставленного в 2010 году. Уровень расчетов генкомпаний за поставленный энергоресурс по итогам года составил 98,1%, что 1,3 п.п. ниже уровня расчетов по итогам 2010 года.

В 2011 году энергогенерирующим компаниям Украины поставлено 27,276 млн. тонн энергетического угля, что на 17%, или 3,966 млн. тонн больше, чем в 2010 году. Стоимость отгруженного генкомпаниям угля составила 24,331 млрд. грн., что на 45,2%, или на 7,574 млрд. грн. больше, чем стоимость угля, поставленного в 2010 году. Уровень расчетов энергокомпаний за отгруженную товарную продукцию в 2011 году снизился на 4,4 п.п. с 101,5% до 97,1%, по сравнению с 2010 годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Энергокомпания Украины»: для модернизации электросетей нужно 20 млрд. грн. инвестиций

Тепловая генерация в 2010 году увеличила потребление газа почти вдвое

Приватизация электроэнергетики будет способствовать повышению энергоэффективности и энергосбережению – эксперт