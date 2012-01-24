Россия до 2030 года увеличит добычу угля на 30% — Путин

Москва. Российская Федерация до 2030 года увеличит добычу угля на 30% - до 430 млн. тонн в год и рассчитывает нарастить его экспорт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

«Сегодня вырабатывается комплекс мер, который должен нам позволить к 2030 году на 100 млн. т увеличить добычу, то есть мы с вами должны выйти на общий уровень ежегодной добычи 430 млн. т. Сегодня 330 млн. тонн, должны нарастить ещн сотню, как это и предусмотрено долгосрочной программой развития угольной отрасли», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия спрос на уголь будет увеличиваться, причем как внутри России, так и на глобальных рынках.

По его словам, российская угольная промышленность, смежные отрасли, транспортная инфраструктура должны быть готовы этот спрос удовлетворить.

«Мы должны не только сохранить, но и существенно расширить свои позиции, в том числе и на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал В.ПУТИН.

Российский премьер также сообщил, что власти страны будут выстраивать внутреннюю и экспортную логистику, включая железнодорожные маршруты, портовые терминалы, а также развивать мощности машиностроения для выпуска современного оборудования.

В.ПУТИН отметил, что сырьевой базой будут традиционные центры добычи – Кузбасс, Восточный Донбасс, Воркута, и перспективные площадки в Туве и Якутии.

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