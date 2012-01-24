Половину районных котельных Кировоградской области переведут на альтернативное топливо

Руководство Кировоградской области планирует до конца 2012 года перевести на альтернативное топливо половину газовых котельных в районных центрах и сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, немало фермеров готовы участвовать в таких проектах, поставляя сельскохозяйственные отходы для изготовления биологического топлива – топливных гранул (пеллет), щепы. В первую очередь, власти планируют перевести на альтернативные виды топлива заведения социальной сферы и бюджетные учреждения.

«Речь пока не идет о городах областного значения - Кировограде, Знаменке, Александрии и Светловодске. Здесь экономически невыгодно и необоснованно переходить на солому, поскольку не хватит сырья », - отметил С.ЯРЕМЕНКО. Он добавил, что воспользоваться углем для теплоснабжения городов также нет возможности: теплоэнергоцентрали в предыдущие годы были переоборудованы для потребления газа, новое оборудование будет стоить слишком дорого.

Заместитель губернатора сообщил о планах привлечения инвесторов к строительству заводов по производству биологического топлива. Он также подчеркнул стратегическую важность залежей бурого угля на территории Александрийского района Кировоградской области.

«Я считаю, что вопрос добычи бурого угля надо ставить приоритетным. Сырье можно использовать для изготовления водо-угольной смеси, которая является выгодной альтернативой голубому топливу. Этот вариант также в разработке. Залежей бурого угля на территории Кировоградщины хватит на 300 лет, но необходимо около года, чтобы откачать воду из затопленных шахт », - сообщил С.ЯРЕМЕНКО.

Он также отметил, что руководство области рассчитывает на треть снизить потребление газа уже в следующий отопительный период.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Кировоградский областной совет утвердил программу модернизации региональной коммунальной теплоэнергетики до 2015 года с объемом финансирования в 169,38 млн. грн. Согласно программе, за отчетный период в области необходимо заменить 40 единиц котлов низкой мощности, модернизировать 10 котлов высокой мощности, ввести в действие 2 когенерационные установки, 50 индивидуальных тепловых пунктов. Программой предусматривалось сокращение потребления природного газа на 10% за счет частичного замещения альтернативным топливом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Присяжнюк заявляет, что в Киевской области будет сокращено потребление газа

"Зеленая" энергетика: Украина может откусить хороший кусок мирового пирога