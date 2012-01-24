«Днепроэнерго» в 2011 году увеличило прибыль на 51,1% - до 285,9 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в 2011 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2010 годом на 51,1% – до 285,893 млн. грн.

Об этом УНИАНсообщили в компании.

В прошлом году компания увеличила валовой доход (выручку от реализации товарной продукции) на 38,8% - до 8 млрд. 483,734 млн. грн. Валовая прибыль компании по итогам 2011 года выросла в 1,9 раза - до 817,22 млн. грн.

Согласно сообщению, в прошлом году компания увеличила выработку электроэнергии на 10,4% - до 17 млрд. 285 млн. кВт/ч.

Средний тариф компании на отпуск электроэнергии в 2011 году, с учетом инвестиционной надбавки, составил 53,545 коп. за кВт/ч. Себестоимость производства электроэнергии на ТЭС компании выросла с 40,23 до 48,8 коп. за кВт/ч по сравнению с 2010 годом. При этом доля топливной составляющей в себестоимости составила в среднем 38,42 коп. на кВт/ч. Рентабельность компании выросла с 5,99% в 2010 году до 9,72% в 2011 году.

Удельный расход топлива на ТЭС «Днепроэнерго» в среднем снизился с 382 грамм/кВт/ч до 381,2 грамм/кВт/ч по сравнению с 2010 годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ахметов сгенерировал генерации

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 25% акций генкомпании, DTEK Holdings Limited – 41,4374% акций. Еще 25% акций находятся в настоящее время в управлении Фонда государственного имущества и в ближайшее время будут реализованы единственному участнику конкурса DTEK Holdings Ltd. Напомним, DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый 25% госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.