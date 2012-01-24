Украина в 2012 году планирует ввести в эксплуатацию 1,5 ГВт мощностей на ВИЭ
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережениюпрогнозирует, что в 2012 году в Украине будет введено в эксплуатацию 1461,5 МВт установленной мощности энергетики, которая использует в качестве энергоресурса возобновляемые источники энергии.
Об этом сказано в отчете деятельности Госэнергоэффективности за 2011 год, текст которого обнародован на сайте ведомства.
Согласно сообщению, в этом году планируется ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции суммарной мощностью 1100 МВт, гелиолектростанции – 118 МВт, малые ГЭС – 4,7 МВт, электрогенерирующие установки на биомассе – 43 МВт, на биогазе – 22,2 МВт, на твердом топливе – 158,6 МВт.
Кроме того, по данным агентства, в текущем году будут реализованы пилотные проекты строительства геотермальных ТЭС, использующих попутный газ суммарной установленной мощностью 15 МВт.
По данным Госэнергоэффективности,в 2011 году к Объединенной энергосистеме Украины были подключены генерирующие установки на ВИЭ суммарной установленной мощностью 245 МВт. В том числе ВЭС – 57,34 МВт, гелиоэлектростанции – 185,7 МВт, малые ГЭС – 2,26 МВт.
На начало 2011 года суммарная установленная мощность генустановок, использующих ВИЭ, в Украине составляла около 100 МВт.
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