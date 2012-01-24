Объем активного газа в ПХГ составляет 14,8 млрд. куб. м – «Укртрансгаз»

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», объем активного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 14,8 млрд. куб. м, что позволяет в полном объеме выполнять заявки украинских потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что данного объема природного газа достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2011/2012 гг.

«Заявки украинских и европейских потребителей природного газа ДК «Укртрансгаз» выполняет в полном объеме», – отмечено в сообщении.

Компания отмечает, что согласно газовому балансу, показатель отбора природного газа из подземных хранилищ в I квартале 2012 года составляет 7,9 млрд. куб. м.

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления, фактическое потребление природного газа Украиной составляет 255 млн. куб. м в сутки.

Начиная с 5 января 2012 года, увеличился отбор газа из ПХГ, который по состоянию на 22 января текущего года составляет 86,7 млн. куб. м в сутки, при этом поступление импортного газа для Украины составляет 113 млн. куб. м в сутки и 55,3 млн. куб.м. газа внутренней добычи.

Всего с начала отопительного сезона из ПХГ отобрано 6,3 млрд. куб. м газа.

Напомним, вчера некоторые российские СМИ сообщили, что с 5 января Украина значительно увеличила отбор газа из подземных хранилищ, и общий объем газовых расходов страны в три раза превышает импорт из РФ.

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