Цена нефти пошла вверх на статданных из США

На мировых торгах в среду, 25 января, цены на нефть растут на фоне данных Американского института нефти (API) о недельном снижении запасов бензина в США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,24 доллара, или на 0,24% - до 99,19 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,49 доллара, или на 0,45%, - до 110,52 доллара за баррель.

По данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы бензина в США на прошлой неделе опустились на 573 миллиона баррелей. В то же время, по прогнозам экспертов, Минэнерго США в среду может сообщить о росте показателя на 2 миллиона баррелей. Кроме того, запасы нефти могли вырасти на 1,45 миллиона баррелей - до 332,7 миллиона баррелей, передает Bloomberg.