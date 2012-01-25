Украина "реально" переходит к политике энергонезависимости - Азаров

Украина продолжает газовые переговоры с Российской Федерацией, но реально переходит к политике энергонезависимости и делает акцент на развитие альтернативных источников обеспечения газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Украина реально переходит к политике энергетической независимости и энергетической эффективности. Переговоры с российскими партнерами по отмене кабального соглашения несправедливой цены, мы, конечно, продолжаем, но акцент отныне сделан на собственные силы, на отечественные ресурсы, на новейшие технологии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что политика Украины в газовой сфере заключается в сокращении потребления дорогого российского газа. «Украина будет все меньше потреблять дорогого импортного газа и должна больше добывать собственного, увеличить долю собственного угля в энергетическом балансе, снизить энергоемкость в производстве и ЖКХ до европейского уровня. Это задание не на один год. Оно требует огромных ресурсов и сложных и взвешенных управленческих решений, но это безальтернативная реальность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что на последнем заседании СНБО было признано, что чрезмерно высокая цена на российский газ, действующая на сегодня, создает реальную опасность национальной экономике и в целом государству Украина. «Мы будем решительно противостоять этой опасности, защищать национальные интересы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2012 года секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА заявила, что газ, который будет добываться Украиной, будет использоваться исключительно для нужд населения и коммунальных предприятий.

"Безусловно, газ, который мы в увеличенном количестве будем добывать из собственных источников, будет направлен только для населения и только для коммунальных предприятий. Это принципиально важно», - сказала она. Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что именно таким решением, такими мерами будет решаться стратегическая задача.

Р.БОГАТЫРЁВА выразила уверенность, что реализация задач, которые были поставлены Президентом во время заседания СНБОУ даст возможность уменьшить давление, которое оказывает Россия на Украину в газовом вопросе.

В то же время, по словам Секретаря СНБО, в случае не решения этой задачи, перед Украиной может встать угроза рецессии в экономике и увеличения уровня безработицы.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании СНБО заявил о персональной ответственности высокопоставленных должностных лиц, в частности членов Совета национальной безопасности и обороны, за эффективную и консолидированную работу по решению газового вопроса.

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