Правительство подготовит нацпрограмму энергосбережения и энергоэффективности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил правительству подготовить долгосрочную национальную программу энергосбережения и энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Минэкономразвития и Минэнергоугля, а также другим министерствам и ведомствам Н.АЗАРОВ дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что подготовить такую программу поручил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Делаю акцент на том, что такая стратегическая программа должна быть не программой администрирования, а, в первую очередь, программой управления процессами, то есть, основана на стимулах для энергоэффективных технологий и на нормативах, которые прекратят продолжение энергетического расточительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что работа над подготовкой и дальнейшей реализацией программы является заданием для каждого члена правительства и главы региональной администрации соответственно их компетенции. «Мы должны пройти этот путь, и пройти вместе с нашими гражданами, с их поддержкой и пониманием. Это именно тот исторический момент, когда общество должно проявить солидарность и защитить свое право на высшее качество жизни, потому что сокращение энергозатрат и опора на собственные ресурсы в результате означает увеличение доходов людей и снижение цен и тарифов», - сказал Н.АЗАРОВ.

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