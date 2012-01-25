Украина предлагает США рассмотреть вопрос сотрудничества в энергетической сфере

Украина предлагает в ходе четвертого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям рассмотреть вопрос сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях и в энергетической сфере, в частности повышение энергобезопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир БАНДУРОВ в ходе встречи с экономическим советником посольства США Шевером ВОЛЬМЕРОМ.

Кроме того, по словам В.БАНДУРОВА, Украина предлагает рассмотреть вопрос устранения нетарифных барьеров в двусторонней торговле, в частности, в части действия антидемпинговых мер в отношении украинской продукции.

Также предлагается в разделе «Таможенное дело» обсудить вопрос заключения Соглашения между правительствами двух стран о взаимной административной помощи в таможенных делах.

В.БАНДУРОВ отметил, что украинская сторона поддерживает инициативу США относительно проекта Плана совместных действий Украины и США в таможенной сфере, направленного на повышение эффективности украинской системы таможенного контроля, и готова рассмотреть проект соответствующего документа.

В свою очередь, в разделе «Авиация» проекта повестки дня американская сторона предложила обсуждение действий Украины, направленных на обеспечение перевода ее из второй в первую категорию безопасности полетов рейтинга Федеральной авиационной администрации США и на приведение нормативно-правовой базы в соответствие с принятым Воздушным Кодексом Украины с целью повышения безопасности полетов.

Как сообщал УНИАН, председателем украинской части Украинско-американского совета по торговле и инвестициям в августе 2011 года назначен вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Дата проведения четвертого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям на сегодняшний день не определена.

Справка УНИАН. Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США было подписано 28 марта 2008 года в Вашингтоне и 1 апреля 2008 года – в Киеве.

Основной целью заключения соглашения является расширение и укрепление экономических отношений между Украиной и США в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества - Украинско-американского совета по торговле и инвестициям. С украинской стороны совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.

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