На обслуживание кредита столицы для погашения долга перед «Киевэнерго» нужно 514 млн. грн.

На обслуживание кредита Киева, взятого для погашения задолженности перед «Киевэнерго», в этом году нужно 514 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, выступая на заседании Комитета экономических реформ в КГГА.

Он напомнил, что в 2009-2010 годах Киев привлек кредитных средств в сумме 3,2 млрд. грн. для погашения разницы в тарифах на коммунальные услуги. «На обслуживание этой суммы в текущем году нужно 514 млн. грн.», - сообщил Р.КРАМАРЕНКО.

Также он напомнил, что с 2003 года Киев осуществил 5 выпусков евробондов на общую суду 1,15 млрд. дол. На обслуживание этих внешних заимствований в текущем году предусмотрено 600 млн. грн. в бюджете города.

«Кроме того, в этом году нужно вернуть заём в размере 250 млн. дол.», - добавил Р.КРАМАРЕНКО.

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