Украина отбирает газ в соответствии c контрактом, заявляет "Газпром"

Москва. Украина отбирает газ в соответствии с контрактом, несмотря на заявления о снижении объемов закупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Украина продолжает делать дежурные заявления о том, что потребление российского газа сокращается, и объем импорта в этом году не превысит 27 млрд. куб. м. Но фактические данные говорят совершенно об обратном», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его словам, в последнее время суточный отбор газа «Нафтогазом Украины», наоборот, стал заметно расти, и сейчас составляет около 115 млн. куб. м.

«Такие темпы отбора строго соответствуют обязательствам «бери или плати» от годового контрактного количества в 52 млрд. куб. м, и в годовом исчислении это составляет минимальное годовое количество на 2012 год – 41,6 млрд. куб. м», – заявил С.КУПРИЯНОВ.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После этого «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

Вместе с тем, 12 января «Газпром» заявил, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.

24 января в эксклюзивном интервью для совместного проекта New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Украина и мир 2012. Глобальная повестка дня» Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина продолжит работать над увеличением собственной добычи энергоносителей и будет искать альтернативу российскому газу.

*** По информации Украинского гидрометцентра, до 4 февраля в стране будут сильные морозы.