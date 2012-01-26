Заявление главы ФРС подняло стоимость нефти

На мировых торгах в четверг, 26 января, цены на нефть растут на фоне обещания ФРС США сохранять базовую ставку на рекордно низком уровне до 2014 года.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,46 доллара, или на 0,46% - до 99,86 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,69 доллара, или на 0,63%, - до 110,5 доллара за баррель.

Кроме решения о сохранении низкой базовой ставки глава ФРС США Бен Бернанке заявил, что регулятор готов запустить третий раунд количественного смягчения (QE3), направленный на стимулирование национальной экономики, если экономические условия ухудшатся, передает Bloomberg.

Как отмечают эксперты, сохранение низкой ставки должно поддержать экономику. Ожидается увеличение спроса на нефть.