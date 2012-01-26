Беларусь с 1 февраля повышает на 8,3% тарифы на транспортировку нефти

Минск. В Беларуси с 1 февраля 2012 года вырастут тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам республики на 8,3%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси.

«Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенных на территории Беларуси, с 1 февраля 2012 года увеличены на 8,3% к уровню 2011 года в российских рублях», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики Беларуси.

Так, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным на территории Беларуси, по маршрутным направлениям Унеча (Высокое)-Адамова Застава установлен в размере 179,26 российских рублей за тонну, Унеча (Высокое)-Броды – 76,99 рублей за тонну, Невель (Великие Луки)-Полоцк-Высокое – 22,33 рублей за тонну (тариф на услуги по приему и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям – Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина).

Соответствующие тарифы установлены постановлениями Министерства экономики Беларуси от 17 января 2012 года №6 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» и №7 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на территории Республики Беларусь».

Эти постановления приняты в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и России об основных принципах и условиях взаимоотношений в области транспортировки нефти от 20 июля 1992 года.

Справка УНИАН. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» является оператором южной ветки магистрального нефтепровода «Дружба» и осуществляет транзит российской и казахстанской нефти через Беларусь в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию, а также поставляет российскую и белорусскую нефть на ОАО «Мозырский НПЗ».

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» - оператор северной ветки магистрального нефтепровода - транспортирует российскую нефть из Западно-Сибирского региона, Татарстана и Поволжья в Беларусь на ОАО «Нафтан». Кроме того, нефтепроводы, эксплуатируемые организацией, позволяют осуществлять транзитную транспортировку нефти в страны Балтии.