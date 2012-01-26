«Нафтогаз» еще не объявлял тендер по выбору оценщика ГТС. Сделает это в ближайшее время

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности завершает подготовительные тендерные процедуры по выбору компании, которая осуществит оценку стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, компания в ближайшее время опубликует объявление о закупке услуг по оценке активов украинской ГТС в "Вестнике государственных закупок Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» ожидает ответа от ряда международных консультантов, к которым компания обратилась с предложением относительно определения ожидаемой стоимости услуг компании-оценщика, и согласования ряда процедур на законодательном уровне.

«Все этапы этой закупки будут проведены публично и с соблюдением законодательства Украины. Компания будет информировать общественность и СМИ о проведении конкурса», – отмечено в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина объявила тендер на определение компании для оценки стоимости ГТС. «Вчера объявлен тендер по отбору оценщика по консорциуму, по газотранспортной системе, и после завершения оценки мы готовы предоставить информацию европейским партнерам», – сказал он.

Напомним, ранее Ю.БОЙКО заявлял, что Украина не намерена продавать России свою ГТС в обмен на снижение цены на газ, несмотря на затянувшиеся почти на два года переговоры о новом соглашении.

В конце декабря глава «Газпрома» сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

В начале января т.г. Верховная Рада Украины приняла решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, предусматривающего передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.

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