Более половины районных котельных Житомирщины перейдут на альтернативное топливо

Руководство Житомирской области планирует до конца 2012 года перевести на альтернативное топливо более половины газовых котельных в районных центрах и сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг, 26 января, сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, немало фермеров готовы участвовать в таких проектах, поставляя сельскохозяйственные отходы для изготовления биологического топлива – топливных гранул (пеллет), щепы. В первую очередь, власти планируют перевести на альтернативные виды топлива заведения социальной сферы и бюджетные учреждения.

«Есть у нас такая возможность - имеем торфозаводы, есть у нас очень много сырья для альтернативных источников энергии»,- сказал С. РЫЖУК.

По мнению губернатора, в Украине законы об альтернативных источниках энергии пока не действуют. Несмотря на это, в Житомирской области планируют строить предприятия, выпускающие новые теплоизоляционные материалы. «Мы будем утеплять здания и сооружения, подвалы домов, и в этом направлении уже многое сделано. Если 5 лет назад область потребляла электроэнергии на 437 млн. грн., а в прошлом году - уже на 137 млн. грн.»,- уточнил С. РЫЖУК.

Губернатор также сообщил о планах дальнейшего возобновления в этом году работы малых гидроэлектростанций. « У нас их 50, 10 мы запустили в прошлом году, 40 - еще предстоит», - сказал С. РЫЖУК.

Он также подчеркнул стратегическую важность использования залежей торфа и его переработки в Житомирской области.

«Я считаю, что вопрос добычи и переработки торфа надо ставить приоритетным», - сказал С.РЫЖУК.

По мнению губернатора, Житомирская область располагает значительными возможностями для использования альтернативных источников энергии.

«Мы Житомирщину будем постепенно переводить на свои собственные альтернативные источники энергии. И от малой гидроэлектростанции, от пеллет до комбинированных котлов, что мы сейчас и делаем, и в детских садиках, и в клубах, экономя газ»,- сказал С. РЫЖУК.

Он также отметил, что руководство области рассчитывает на треть снизить потребление газа уже в следующий отопительный период.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Житомирский областной совет утвердил программу модернизации региональной коммунальной теплоэнергетики до 2015 года. Программой предусматривалось сокращение потребления природного газа на 10% за счет частичного замещения альтернативным топливом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Киев присоединился к программе энергетического развития городов Украины