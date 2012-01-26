Днепропетровская область направит на энергосбережение более 1 млрд. грн.

Днепропетровская область в 2012 году направит на мероприятия по энергосбережению более 1 млрд. грн.

Об этом сегодня, 26 января, на заседании коллегии Днепропетровской облгосадминистрации сообщил председатель ОГА Александр ВИЛКУЛ.

«В рамках реализации Программы повышения энергоэффективности и уменьшения потребления энергоресурсов в Днепропетровской области в 2010-2015 гг., в текущем году будет проведено около 500 мероприятий на сумму более 1 млрд. грн. Благодаря этому, мы ожидаем получать экономию топливно-энергетических ресурсов в сумме свыше 1,7 млрд. грн. ежегодно», - заявил председатель ОГА.

По данным облгосадминистрации, средства на энергосберегающие мероприятия будут направлены предприятиями региона, а также из областного и местных бюджетов.

А. ВИЛКУЛ отметил, что с целью сокращения потребления природного газа в 2012 году продлится реализация проектов оптимизации схем теплоснабжения городов Павлоград, Вольногорск, Кривой Рог и Днепропетровск.

Проекты предусматривают переводы котельных, которые отапливают объекты социальной сферы, на альтернативные виды топлива.

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