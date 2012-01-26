«Газпром» увеличит прокачку газа через Белоруссию в ЕС на 13%

ОАО "Газпром" в 2012 году увеличит объем транспортировки газа через Белоруссию на 4 млрд. куб. м, или 12,7%, по сравнению с 2011 годом, - до 35,3 млрд. куб. м.

Это следует из сообщения российского газового холдинга, передает РИА Новости. "В 2012 году "Газпром" увеличит объем транспортировки российского газа через Белоруссию в страны ЕС на 4 миллиарда кубометров", - приводятся в сообщении слова председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА в телефонном разговоре с министром энергетики Белоруссии Александром ОЗЕРЦОМ.

Стороны обсудили вопрос увеличения объемов транспортировки российского газа через территорию республики в Европу в 2012 году и на среднесрочную перспективу.

По предварительным данным, в 2011 году по территории Белоруссии в Западную Европу было прокачано 31,3 млрд. куб. м российского газа.

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