Киев и Баку только готовят документы о сотрудничестве. Будет ли подписание в Давосе?

Давос. Киев и Баку готовят к подписанию два документа о сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ украинским журналистам в Давосе по окончании встречи с президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

"Сейчас готовятся к подписанию два протокола. Есть технические вопросы, которые надо просчитать специалистам. Безусловно, Украина будет продолжать работу в вопросах транспортировки каспийского газа и как страна-потребитель газа, и как страна, которая может принимать участие в строительстве газотранспортных систем с привлечением всех ресурсов, которые есть в стране. Нам это очень интересно", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что по данному вопросу Украина проводит трехсторонние переговоры с Турцией и Азербайджаном: "Мы видим перспективу эту и сегодня, практически, со всех трех сторон подтверждена заинтересованность в этих проектах".

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО подписать соглашение с правительством Азербайджана о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины с Азербайджана, сообщил заместитель Минэнергоугля Владимир МАКУХА.

"Сегодня правительство одобрило это соглашение и уполномочило Ю.БОЙКО подписать его. Скорее всего, это состоится в Давосе", - сказал он журналистам 18 января в Киеве.

По словам В.МАКУХИ, это соглашение устанавливает механизмы дальнейшей работы и сейчас достаточно сложно говорить о каких-то объемах или сроках.

"Нам нужно решить много вопросов. Есть определенный ресурс газа. Он может быть направлен через Турцию по другим системным трубопроводам, в зависимости от объемов будет построен дополнительный газопровод. Сейчас отрабатывается ТЭО и говорить о каких-то цифрах рано", - пояснил он.

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