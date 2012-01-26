Кабмин направил на реализацию программы энергоэффективности 817 млн. грн.

Кабинет Министров Украины решил направить на реализацию мероприятий в рамках целевой государственной программы энергоэффективности на период до 2015 года 817 млн. грн. в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национального агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на соответствующие изменения, внесенные Кабмином в программу на заседании в среду.

Он уточнил, что в текущем году финансирование программы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета в размере 507 млн. грн., а также за счет финансовой помощи Европейского Союза в размере 310 млн. грн.

Согласно правительственному решению, в частности, на внедрение энергоэффективных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере (коммунальная тепловая энергетика) планируется направить 432 млн. грн., на строительство и реконструкцию электрических сетей для присоединения альтернативных объектов энергетики – 329 млн. грн. (работы будут проводиться преимущественно в АР Крым или Одесской области), на проведение тепловой санации объектов социальной сферы – 30 млн. грн., на научные разработки в сфере энергоэффективности и энергосбережения – 22 млн. грн. И еще около 4 млн. грн. планируется потратить на популяризацию и пропаганду внедрения энергосберегающих технологий.

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