Цена нефти продолжила рост

На мировых торгах в пятницу, 27 января, цены на нефть растут на фоне оптимизма относительно экономики США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,2 доллара, или на 0,2% - до 99,9 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,33 доллара, или на 0,3%, - до 111,12 доллара за баррель.

Порадовали инвесторов данные о том, что объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре 2011 года вырос по сравнению с ноябрем на 3%, или на 6,2 миллиарда долларов - до 214,5 миллиарда долларов. Декабрьские данные оказались лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя на 2%, передает Bloomberg.