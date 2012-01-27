«Нафтогаз» заявляет о выполнении своих обязательств по поставкам газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» гарантирует надежное газообеспечение всех потребителей нашего государства за счет объемов природного газа, который добывается в Украине, импортируется по внешнеэкономическим контрактам, а также хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Об этом сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что внутренняя добыча, поступление импортированного природного газа и его отбор из ПХГ ежедневно обеспечивают потребности страны в этом энергоресурсе в объемах, необходимых для ее нормальной жизнедеятельности.

«Нафтогаз Украины» заверяет, что поступление и потребление природного газа в 2012 году сбалансированы в полной мере с учетом возможных перепадов температур. Компания, ее дочерние предприятия и предприятия по газификации и газоснабжению принимают все меры для обеспечения бесперебойных поставок газа.

Вместе с тем, руководство компании было бы очень благодарно всем потребителям природного газа, а в первую очередь руководителям предприятий ТКЭ, за своевременную оплату за потребленный ресурс, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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