Установленная мощность ВЭС и СЭС в 2012 году возрастет на 600 МВт

13:23, 27 января 2012
Энергетика
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Суммарная установленная мощность украинских ветряных (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций в 2012 году возрастет на 600 МВт за счет строительства новых объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич в Киеве в четверг на круглом столе, посвященном обсуждению предложений ведомства по изменению Энергостратегии до 2030 года в части развития возобновляемой энергетики, энергоэффективности и энергосбережения.

«В Украине будут развиваться быстрее всего две отрасли: солнечная и ветряная энергетика. Это соответствует мировым тенденциям. Ожидаемый нами прирост мощностей на 2012 год, то, что заявлено инвесторами, - порядка 300 МВт ветровых станций и примерно столько же солнечных мощностей», - сказал он.

Он отметил, что по темпам развития возобновляемой энергетики Украина опережает все европейские страны. «Если мы сохраним этот темп, то, по оптимистическим оценкам, к 2020 году мы достигнем сегодняшних европейских показателей, то есть 12% доли электроэнергии из возобновляемых источников в общем энергобалансе», - сказал чиновник.

Н.Пашкевич также сообщил, что в 2011 году установленные мощности электростанций на возобновляемых источниках за счет реализации большого количества проектов удвоились, а производство электроэнергии такими объектами возросло с 240 млн. кВт/ч в 2010 году до 330 млн. кВт/ч в 2011 г.

При этом в нынешнем году выработка экологически чистой электроэнергии ВЭС, СЭС и малыми гидроэлектростанциями, по прогнозам агентства, достигнет 1 млрд. кВт/ч.

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Заместитель главы Госэнергоэффективности Сергей Дубовик в ходе круглого стола привел данные Национальной комиссии регулирования энергетики, в соответствии с которыми в 2010 году установленная мощность объектов энергогенерирующих компаний, работающих по "зеленому" тарифу составляла 155 МВт, а 2011 году - уже почти 400 МВт.

Как сообщалось, компания Activ Solar в прошлом году построила и ввела в эксплуатацию в Крыму крупнейший в мире по установленной мощности солнечный парк «Перово» (100 МВт) и крупнейший в Центральной и Восточной Европе солнечный парк «Охотниково» (80 МВт). Группа компаний Ekotechnik Praha в 2012 году планирует запустить 42-мегаваттную СЭС в Киевской области (строительство объекта началось в 2011 году), а также начать строительство СЭС в Винницкой области мощностью 54 МВт. Французская Beten International в январе объявила о намерении построить в Херсонской области СЭС мощностью 8-12 МВт, оснащенную системами слежения за солнцем.

Группа «Ветряные парки Украины» в минувшем году завершила строительство первых 25-мегаваттных очередей ветропарков «Новоазовский» (Донецкая обл.) и «Очаковский» (Николаевская обл.), а в феврале планирует начать установку ветрогенераторов на еще одной площадке в Николаевской области – «Березанской». Корпорация «ДТЭК» планирует до конца 2012 года установить 30 генераторов на «Ботиевской» площадке ветропарка «ДТЭК «Приазовский».

Кроме этого, реализуется целый ряд менее масштабных проектов.

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