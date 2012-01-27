Украина увеличила суточное потребление газа

Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам.

По его словам, среднесуточный отбор газа из подземных хранилищ вырос до 90-100 млн. кубических метров.

Напомним, премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров 25 января заявил, что «Украина реально переходит к политике энергетической независимости и энергетической эффективности. Переговоры с российскими партнерами по отмене кабального соглашения несправедливой цены, мы, конечно, продолжаем, но акцент отныне сделан на собственные силы, на отечественные ресурсы, на новейшие технологии».

Он подчеркнул, что политика Украины в газовой сфере заключается в сокращении потребления дорогого российского газа. «Украина будет все меньше потреблять дорогого импортного газа и должна больше добывать собственного, увеличить долю собственного угля в энергетическом балансе, снизить энергоемкость в производстве и ЖКХ до европейского уровня. Это задание не на один год. Оно требует огромных ресурсов и сложных и взвешенных управленческих решений, но это безальтернативная реальность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что гарантирует надежное газообеспечение всех потребителей Украины за счет объемов природного газа, который добывается в Украине, импортируется по внешнеэкономическим контрактам, а также хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Нафтогаз Украины» заверил, что поступление и потребление природного газа в 2012 году сбалансированы в полной мере с учетом возможных перепадов температур.

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», объем активного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 14,8 млрд. куб. м, что позволяет в полном объеме выполнять заявки украинских потребителей.

В ближайшее время синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Украине, в некоторых районах – до 30-32 градусов мороза.

Из-за ожидающихся морозов Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении с понедельника, 30 января, каникул для средних учебных заведений. По всей стране открываются пункты обогрева для бездомных и малоимущих граждан.