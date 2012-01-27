В Одессе состоится конференция «Солнечная энергетика в Восточной Европе и СНГ»

5-6 апреля 2012 года в Одессе, на конференции «Солнечная энергетика в Восточной Европе и СНГ» (CISOLAR-2012), соберутся ведущие эксперты СНГ в области солнечной энергетики. Цель мероприятия - объединенить усилия, направленные на развитие отрасли.

Партнерами события, выступили ряд национальных отраслевых Ассоциаций, в частности:

- Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии (АПЕУ)

- Болгарская Ассоциация солнечной Энергетики

- Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация

- Российская Ассоциация Солнечной Энергетики

- Ассоциация альтернативной энергетики Республики Беларусь

- Американская Торговая Палата в Украине.

Свыше 150 представителей компаний-игроков рынка фотовольтаики из двух десятков стран соберутся на открытом обсуждении перспектив солнечной энергетики на территории постсоветского пространства.

Справка. CISOLAR-2012– это независимая авторитетная деловая платформа, которая на протяжении двух дней дает полную картину по работе в сегменте солнечной энергетики на рынках Восточной Европы и СНГ. Как практическое руководство к развитию проектов, программа мероприятия также предусматривает экскурсию на объекты солнечной энергетики и энергетической инфраструктуры. «Гигаваттный Партнер» конференции - ActivSolar.

Центр Возобновляемой Энергетики (RenewableEnergyCentre) является отраслевым информационно-технологическим ядром, деятельность которого направлена на создание эффективной деловой платформы развития проектов альтернативной энергетики, а также внедрения принципиально новых решений в энергетической сфере. Отражением успешной стратегии компаний является рост их экономических показателей. Задача Центра – максимально ускорить достижение этого результата для компаний возобновляемой энергетики. Наряду с консалтинговыми и информационными проектами, издательской деятельностью, Центр является ведущим организатором бизнес-мероприятий в сфере чистых технологий на территории СНГ, а ракже занимается девелопментом проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) создана осенью 2009 года. Ассоциация ставит перед собой цель консолидации участников рынка возобновляемой энергетики для ускорения формирования и развития отрасли альтернативной энергетики и чистых технологий в Украине, развития эффективной и прогрессивной законодательной основы отрасли, содействия продвижению украинской продукции на внешних рынках, защиты интересов своих членов. Важным направлением деятельности АПЕУ является работа в сегменте солнечной энергетики. Комитет по Солнечной Энергетике АПЕУ на сегодняшний день объединяет ряд основных игроков рынка Украины, среди которых SunElektra, 3WPower, Unisolar, SMA.