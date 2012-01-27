Украина и Россия осознают важность компромисса в переговорах о цене на газ - Янукович

Украина и Россия осознают важность компромисса в переговорах относительно цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время ланч-конференции, организованной Фондом Виктора Пинчука.

«Мы два года находимся в переговорном процессе. Мы - и Россия, и Украина - понимаем, что «обречены» принять это решение, найти компромисс. Процесс продолжается, но пока еще решения нет», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подверг критике газовые контракты от 2009 года и ситуацию, к которой они привели.

«Эта ситуация для нас очень критическая, потому что Украина имеет наивысшую цену на газ в мире – без всяких сомнений», - заявил он.

Президент подчеркнул, что ситуация в газовой сфере в Украине имеет, без преувеличения, «все признаки угрозы национальной безопасности».

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