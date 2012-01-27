Украина увеличила суточное потребление импортного газа до 115-120 млн. кубометров

Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам.

По его словам, среднесуточный отбор газа их подземных хранилищ газа вырос до 90-100 млн. кубических метров.

Как сообщал УНИАН,сегодня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что гарантирует надежное газообеспечение всех потребителей Украины за счет объемов природного газа, который добывается в Украине, импортируется по внешнеэкономическим контрактам, а также хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Нафтогаз Украины» заверил, что поступление и потребление природного газа в 2012 году сбалансированы в полной мере с учетом возможных перепадов температур.

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», объем активного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 14,8 млрд. куб. м, что позволяет в полном объеме выполнять заявки украинских потребителей.

Напомним, в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Украине, в некоторых районах – до 30-32 градусов мороза.

Из-за ожидающихся морозов Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении с понедельника, 30 января, каникул для средних учебных заведений. По всей стране открываются пункты обогрева для бездомных и малоимущих граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина отбирает газ в соответствии c контрактом, заявляет "Газпром"