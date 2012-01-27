Украина изучает возможность покупки газа в одной из стран Европы, заявляет Азаров

Украина изучает возможность покупки газа в одной из стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Одним из предложений по альтернативным источникам поставки газа в Украину как раз и является покупка газа в одной из европейских стран. Сейчас это предложение прорабатывается и с экономической, и с технической точки зрения», - сообщил Н.АЗАРОВ в ответ на вопрос, не выгоднее ли Украине газ покупать в одной из стран Европы по договорной цене.

Напомним, что Украина одним из альтернативных вариантов рассматривает возможность закупки газа на спотовых рынках.

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