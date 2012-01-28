Тигипко считает программу сотрудничества с МВФ не совсем корректной относительно тарифов на газ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает действующую программу сотрудничества с Международным валютным фондом не совсем корректной в части вопроса изменения тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером.

«У нас идет уже достаточно долго с МВФ определенная дискуссия, как правильно проводить реформы в области коммунальной сферы. И здесь я сам лично пробовал разобраться за последнее время. Мне кажется, то, что мы в свое время подписали с МВФ, не совсем корректно», - заявил С.ТИГИПКО.

По словам вице-премьера, вопрос повышения тарифов должен подниматься лишь после реализации программы энергосбережения в коммунальной сфере.

«Во-первых, не МВФ в таких вещах главный специалист. Это прежде всего надо работать со специалистами Всемирного банка. Всемирный банк только дал отчет в октябре, который я тоже хорошо изучил перед поездкой (в штаб-квартиру МВФ - УНИАН). И там говорится: в первую очередь – энергосбережение, если мы хотим добиться результата комлексно», - заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что вопрос первоочередности реформ по энергосбережению Украина выставляет как аргумент для снятия вопроса о необходимости получения очередного транша кредита на переговорах с МВФ.

Также, сообщил С.ТИГИПКО, украинская сторона нашла вариант, каким образом компенсировать сумму в 15 млрд. грн., которую бюджет может получить от предлагаемого МВФ варианта повышения тарифов.

«Если будут подняты тарифы на газ для населения, это порядка 4 млрд. грн. (пополнения бюджета – УНИАН), если будут подняты тарифы на ТКЭ в тех объемах, о которых говорится, это еще порядка 11 млрд. грн. То есть, в сумме 15 млрд. Мы приехали и говорили, что имеем компенсаторы. По энергосбережению мы можем получить порядка 2 млрд. грн., по некоторым позициям по увеличению доходной части бюджета мы можем получить минимум 10 млрд. Мы нашли варианты, как сэкономить бюджет «Нафтогаза» порядка 8 млрд. грн. и некоторые структурные реформы провести, которые мы можем дополнительно к нашей программе с МВФ, которые тоже приведут к эффекту», - заявил С.ТИГИПКО.

Как сказал вице-премьер, упомянутые 10 млрд. грн. в бюджет можно получить за счет «налога на богатство» и нормализиции работы с оффшорными зонами.

Бюджет НАК «Нафтогаз Украины», по словам С.ТИГИПКО, можно сэкономить за счет сокращения закупки газа у России.

При этом С.ТИГИПКО заявил, что в случае снижения цены на российский газ условия программы сотрудничества с МВФ необходимо будет менять в части, касающейся тарифов.

Он подчеркнул, что в переговорах с МВФ Украина занимает активную позицию. «У нас идет открытая дискусия. Мы не приезжаем туда, как такие зайчики, которые испуганно смотрят и молчат и только воспринимают», - подчеркнул С.ТИГИПКО.



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