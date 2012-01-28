Повреждение опоры ЛЭП спровоцировало снижение мощности Запорожской АЭС

Следственное управление ГУ МВД Украины в Запорожской области возбудило уголовное дело по факту повреждения опоры магистральной линии электропередач ЗАЭС–подстанция, что спровоцировало ее падение, ставшее в свою очередь причиной снижения мощности Запорожской атомной электростанции на 40 Мвт.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, инфомация о том, что в районе с. Качкаревка Великобелозерского района выявлено «повреждение электроопоры путем частичной разбоки ее металлической конструкции», поступило в райотдел милиции 27 января.

«Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что на опоре № 77, а также на двух соседних опорах частично отсутствуют металлические углы и степ-болты, в результате чего одна из опор и упала на землю, спровоцировав короткое замыкание», - говорится в сообщении.

Действия неизвестных, повредивших опоры, квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведется розыск злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, 26 января в 18.28 в Великобелозерском районе Запорожской области, в 28 километрах от Энергодара, где расположена ЗАЭС, упала опора магистральной линии 750 кВ, в результате чего, по данным облгосадминистрации, станция вынуждена была снизить мощность на 40 Мвт (с 5040 до 5000 Мвт.)

В связи с происшествием первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания 27 января дал поручение органам местной власти и МВД взять под контроль состояние опор электропередач, а Генеральной прокуратуре и силовым ведомствам - выяснить причины падения опоры.