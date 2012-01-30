Эмбарго ЕС в отношении Ирана спровоцирует скачок цен на нефть до 150 долл./барр. - NIOC

Эмбарго Евросоюза на поставки иранской нефти в Европу приведет к росту цен на нее до 150 долл. за баррель.

Об этом заявил глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Ахмад КАЛЕХБАНИ, передает РИА «Новости».

"По всей видимости, в будущем мы будем свидетелями роста цен от 120 до 150 долл.",- сказал А.КАЛЕБАНИ, комментируя решение Евросоюза по иранской нефти.

По словам руководителя NIOC, эмбарго будет в убыток странам Евросоюза. Он также отметил, что Иран намерен расширять внутренний рынок потребления нефти вместо продаж на международном рынке.

Как сообщалось, главы МИД 27 стран Евросоюза 23 января одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана, обвиняя Тегеран в нежелании выполнять международные требования и прояснить ряд вопросов по национальной ядерной программе, в том числе по ее предполагаемой военной составляющей. В рамках нового пакета санкций предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны.

На прошедшей неделе представитель комитета по энергетике иранского парламента (меджлиса) Имад ХУСЕЙНИ заявил, что иранские парламентарии могут одобрить законопроект о полном прекращении поставок нефти из Ирана в страны Европы, прежде чем эмбарго на поставки иранской нефти в Евросоюз полностью вступит в силу.

США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.