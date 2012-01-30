Цену нефти обвалила ситуация в Европе

На мировых торгах в понедельник, 30 января, цены на нефть снижаются в преддверии неформального саммита глав стран ЕС, на котором будут обсуждаться долговые проблемы Европы.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже понизилась на 0,43 доллара, или на 0,43% - до 99,13 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,4 доллара, или на 0,36%, - до 111,06 доллара за баррель.

Лидеры стран ЕС в понедельник во второй половине дня соберутся в Брюсселе для обсуждения размеров стабфонда и договора о бюджетной стабильности в ЕС, передает Bloomberg.

В пятницу появились сообщения о том, что частные кредиторы рассчитывают договориться с Грецией о реструктуризации долга на следующей неделе.