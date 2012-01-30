Минэнергоугля определит биржи для продажи нефти, газового конденсата и сжиженного газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило конкурс по определению бирж для организации и проведения аукционов по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Об этом сказано в сообщении министерства, опубликованном в субботу, 28 января, в газете «Урядовый курьер».

В сообщении отмечается, что данный конкурс Минэнергоугля организовывает в соответствии с постановлением Кабинета министров «Некоторые вопросы организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа» (№1064 от 3 октября 2011 года).

Сообщается также, что информация относительно порядка и условий проведения конкурса будет размещена на официальном сайте Минэнергоугля.

Напомним, в соответствии с Законом Украины «О нефти и газе», предприятия, доля государства в уставном капитале которых 50% и более, хозяйственные общества, 50% и более акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций, а также дочерние предприятия, представительства и филиалы таких предприятий и обществ, участники договоров о совместной деятельности, и/или лица, уполномоченные договорами о совместной деятельности, заключенными при участии отмеченных предприятий, ежемесячно осуществляют продажу нефти сырой и газового конденсата собственной добычи, а также сжиженного газа - исключительно на биржевых аукционах.

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