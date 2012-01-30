Газовые контракты Украины с Россией не будут пересмотрены до 2019 года - Cоколовский

Газовые контракты Украины с Россией не будут пересмотрены до 2019 года.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ в комментарии Институту Горшенина в преддверии круглого стола на тему: «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?», запланированного на 31 января в институте.

«Я думаю, что ни в этом году, ни в последующие - до 2019 года, контракты по сути своей не будут пересмотрены. По форме – возможно, но это будет бутафория, не более. Россияне не имеют никакой мотивации к этому – без серьезных уступок стратегического характера с нашей стороны», - отметил он.

По словам эксперта, одним из аргументов в пользу пересмотра газовых контрактов россиянами мог бы стать переход нашей страны на энергосберегающие технологии. «Это означает реструктуризацию, надо перепрофилировать некоторые отрасли экономики. Мы потребляем газа на душу населения, возможно, больше всех в мире. Соседняя Польша, которая мало отличается по населению, потребляет всего-навсего 15 миллиардов кубов газа, и не плохо живет. А мы потребляем до 70 миллиардов кубов газа», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Второй аргумент, по его мнению, это наличие других источников и путей поставок газа. А третий – увеличение добычи собственного газа. «Сюда относим шахтный метан, сланцевый газ и увеличение добычи на суше. Все это надо делать, а не только говорить об этом. Я очень надеюсь, что в ближайшее время до этого дойдут руки», - сказал эксперт.

При этом, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, для того, чтобы накопить необходимые аргументы для успешных переговоров с Россией, Украине потребуется лет 5-7. «Как раз подойдет время новых контрактов с Россией. И тогда, когда у нас есть аргументы, договориться с россиянами очень просто рыночными методами: либо мы берем газ на тех условиях, которые нас устраивают, либо не берем вообще – возьмем в другом месте. Но нужно иметь такие места», - полагает он.

Комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о том, что «Газпром» сегодня делает все, чтобы не допустить разработку месторождений сланцевого газа в Европе, эксперт отметил: «Существует опыт компаний, которые в этом (добыче сланцевого газа – УНИАН) уже показали свою эффективность. В частности, американские компании по добыче сланца в Америке. Они сейчас активно работают в Польше, в других странах, по георазведке запасов. Думаю, что «Газпром» сейчас, путем всякой дипломатии - и открытой, и закрытой, - делает все возможное, чтобы оставаться монополистом. Это его естественное желание. С другой стороны, если это экстраполировать на нашу ситуацию, то мы должны знать намерения «Газпрома», учитывать их, и развивать то, что нам удается развивать», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

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