«Укрэнерго» в 2011 году увеличило доход на 10,7% – до 2,6 млрд. грн.

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в 2011 году увеличилась на 10,7%, или на 259,75 млн. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 2 млрд. 690,527 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 2,7%, или на 3,495 млрд. кВт/ч, – до 131,762 млрд. кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в отчетный период снизился на 0,74% процентного пункта – до 94,74% против 95,48% в 2010 году.

По информации «Укрэнерго», в прошлом году объем недофинансированной товарной продукции составил 149,39 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 115,043 млн. грн. за 2010 год.

За отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 66,6%, или 663,935 млн. грн., – до 1 млрд. 660,382 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2010 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 13,5%, или на 288,964 млн. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без НДС).