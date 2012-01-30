В Минэнергоугля и на предприятиях ТЭК введено круглосуточное дежурство

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины и на предприятиях топливно-энергетического комплекса введено круглосуточное дежурство руководящего состава в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что дежурство введено во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в связи со значительным снижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий на территории Украины, с целью обеспечения постоянного и надежного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, бесперебойного электро- и теплоснабжения потребителей, оперативного реагирования на возможные аварии и другие чрезвычайные ситуации на предприятиях ТЭК.

В соответствии с поручением премьер-министра, в Минэнергоугля утвержден график круглосуточного дежурства руководящего состава, а также разосланы поручения руководителям всех государственных компаний и предприятий энергетики утвердить соответствующие графики дежурства на период с 27 января по 12 февраля 2012 года.

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В Министерстве обороны создан оперативный штаб по реагированию на нештатные ситуации во время холодов.

Об этом УНАИН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, оперативный штаб создан с целью своевременного и адекватного реагирования на ситуацию, связанную с понижением температуры воздуха, и недопущения последствий, которые могут привести к гибели, увечью людей, авариям инфраструктуры военных городков, на предприятиях, в организациям и учреждениям Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Начальником оперативного штаба назначен первый заместитель министра обороны Украины Владимир МОЖАРОВСКИЙ. В состав оперативного штаба включены заместители министра обороны Украины, руководителей ряда структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба ВСУ.

Дежурными сменами оперативно-дежурной, дежурной служб будет осуществляться круглосуточное дежурство в штатном режиме. Также в Минобороны и Генеральном штабе ВСУ созданы рабочие группы, которые будут осуществлять руководство в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В видах Вооруженных сил Украины, оперативных командованиях, территориальном управлении “Север” в случае возникновения чрезвычайной ситуации дежурства будет осуществляться рабочей группой по решению соответствующих командующих и командиров.

Командирам воинских частей, которые владеют материальным ресурсом относительно обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ приказал быть в готовности для выделения сил и средств, необходимых при ликвидации возможных негативных последствий в условиях экстремально низких температур, направить работу на недопущение аварий в подчиненных воинских частях, организовать взаимодействие, и в случае необходимости, оказать помощь центральным и местным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти АР Крым, местного самоуправления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Украины, а также своевременно реагировать и обеспечить своевременное восстановление и функционирование объектов жизнеобеспечения воинских частей и подразделов.

В случае необходимости командиры воинских частей также должны организовать развертывание пунктов обогрева и питания личного состава и пострадавшего населения, а также предоставление медицинской помощи пострадавшим.

В пресс-службе ведомства отметили, что силами военно-медицинского департамента Минобороны осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости среди личного состава ВС Украины, обеспечена подготовка сил и средств для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в стационарных медицинских заведениях и с использованием мобильных средств.

Как сообщал УНИАН, 25 января премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил создать при Кабинете министров оперативную группу для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания.

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31 января в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью 19-24°, на Прикарпатье до 28° мороза, днем 12-17° мороза.

На Закарпатье ночью 13-18°, днем 4-9° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В южных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток 12-17° мороза; в Крыму снег, местами сильный, температура ночью 8-13°, днем 5-10°, на Южном побережье в течение суток 3-8° мороза.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы 17-22 м/с; в Крыму и Приазовье местами 25 м/с, сильные метели, снежные заносы.

В Киевской области во вторник ожидается ночью 19-24°, днем 12-17° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В Киеве температура ночью около 20°, днем 13-15° мороза.