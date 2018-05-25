Азербайджанский сжиженный газ - протокол о намерениях намерений…

Ярко анонсируемое властью подписание в Давосе соглашения о создании совместного предприятия по поставкам сжиженного газа между Украиной и Азербайджаном, которое можно назвать ответом Киева на непреклонность Москвы в газовом споре, не состоялось. То есть, попытки выйти на альтернативные источники поставок голубого топлива пока для украинской власти увенчались провалом. В то же время страсти в газовом конфликте накаляются. Кремль настаивает на выполнении Украиной его «предложений», Украина заявляет, что не будет сдавать национальные интересы, которые сводятся к управлению ГТС и нашими промышленными активами, что само собой подразумевает российскую экспансию на украинский рынок. Напротив, Киев решил снизить объемы закупок газа, если скидки не будет. Хотя в бюджете на 2012 год Кабмин заложил цену газа в 416 долларов за кубометр, что можно воспринять как предполагаемое поражение в споре, длящемся с осени прошлого года. В диалоге, который от переговоров к переговорам становится все «конструктивней», речь заводят и о судебном иске в международный арбитраж, но дальше слов дело не идет. Идет только время, которое не играет Украине на руку. Чего не скажешь о России. Муссируется идейка, что новое газовое соглашение подпишут только после выборов в РФ, вложив таким образом козырную карту в руки нацелившегося на президентство Владимира Путина. В целом, перспектива не из лучших. Конечно, если бы в Давосе состоялось подписание украинско-азербайджанского документа, то можно было бы настроиться и на другой лад.

Как пояснил причину «прокола» Президент Виктор Янукович по окончании встречи в швейцарском форум-городе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «сейчас готовятся к подписанию два протокола. Есть технические вопросы, которые надо просчитать специалистам. Безусловно, Украина будет продолжать работу в вопросах транспортировки каспийского газа и как страна-потребитель газа, и как страна, которая может принимать участие в строительстве газотранспортных систем с привлечением всех ресурсов, которые есть в стране. Нам это очень интересно». При этом он подчеркнул, что по данному вопросу Украина проводит трехсторонние переговоры с Турцией и Азербайджаном.

Формально, как заявляли в Кабмине, все документы были согласованы, дело было за малым – росчерком пера. Причем ровно год назад на предыдущем давосском форуме Украина и Азербайджан закрепили подписями межправительственный Меморандум о сотрудничестве в организации поставки сжиженного природного газа на территорию нашей страны. Также было подписано соглашение о транспортировки нефти. Что же помешало свершиться абсолютно прогнозируемому правительством и Президентом действу. В преддверии форума в Давосе в Минэнерго говорили, что соглашение устанавливает механизмы дальнейшей работы, но относительно сроков и объемов конкретные цифры не назывались. «Нам нужно решить много вопросов. Есть определенный ресурс газа. Он может быть направлен через Турцию по другим системным трубопроводам, в зависимости от объемов будет построен дополнительный газопровод. Сейчас отрабатывается ТЭО и говорить о каких-то цифрах рано", - пояснял тогда ситуацию заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

Рано говорить и о терминал по приему сжиженного газа. Дискуссии о нем ведутся еще с начала 2000-ых. Дело сошло с мертвой точки в 2010 году, когда было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал» для координации работы по реализации строительства терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Тендер на разработку ТЭО проекта выиграла испанская компания Socoin. Стоимость строительства терминала в настоящее время снизилась с 1,5 до 1 млрд долл. Сначала рассматривались пять площадок под возведение терминала, на данный момент их круг сократился до двух - в порту «Южный» и вблизи Очакова. Предполагается, что поставляться газ будет не только из Азербайджана, но из Ливии, Алжира и Катара. Реализацией проекта, как планируется, займется консорциум инвесторов как поставщиков, так и получателей топлива. Им заинтересовались Молдова и Румыния. Кстати, для транспортировки сжиженного газа на наш терминал нужен такой же на территории Грузии, которого еще в помине нет. Вот в принципе и все о терминале. Его судьба – перспектива на потом. Пока все на уровне сокращения сроков и удешевления, хождения по странам с протянутой рукой и рассказов о будущей выгоде.

Как заявил экс-министр иностранных дел, председатель совета НБУ Петр Порошенко, Украина до сих пор не строила терминал сжиженного газа, который мог бы решить газовую проблему, чтобы не раздражать Россию. По его словам, без диверсификации энергоснабжения, без газа из Азербайджана и Туркменистана, терминала сжиженного газа и тому подобного ситуация не изменится. Кроме того, добавил он, Украина не начинала модернизацию газотранспортной системы и не вовлекала в это страны ЕС, потому что ожидала согласия России. «Я убежден, что на сегодняшний день политическое понимание необходимости начать этот процесс, наконец, появилось», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что ни одна нормальная страна не может жить только на спотовом газе, такого понятия как рыночная цена на газ не существует, по всей Европе и вообще не существует. «Если бы существовал рынок газа, не было бы политического оружия у Российской Федерации», - сказал он.

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что планы по строительству LNG-терминала по приему и переработке сжиженного газа на черноморском побережье являются таким же мифом, как и российский проект строительства газопровода «Южный поток». «Я воспринимаю терминал как ответный миф Украины на мифы «Газпрома» о строительстве газопровода «Южный поток». Возможно, это будущее, но не ближайшее», - сказал он.

В свою очередь народный депутат Украины, министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма расценивает проект строительства LNG-терминала не как желание реально диверсифицировать поставки природного газа в Украину, а как «попытку что-то построить за бюджетные средства и на этом заработать».

Заместитель директора Института газа НАН Украины Александр Пятничко отмечает сомнительность данного проекта с точки зрения логистики. «Этот проект имеет ряд недостатков. В первую очередь, это касается согласия Турции на проход крупнотоннажных судов со сжиженным газом через Босфор. Поставка газа из Туркменистана через Азербайджан, Грузию и Черное море тоже пока не подтверждена», - добавил эксперт.

Что касается Турции, то в нашем случае ее позиция действительно является решающей. У Анкары на сегодняшний день тоже сложились непростые отношения с Россией. Цена газа для нее составляет 420 долл. Правда, после того, как Анкара дала «добро» (пусть и сомнительное) на прокладку «Южного потока», стоимость голубого топлива может снизиться. Что касается альтернативных поставок, которые сейчас просчитывает Турция, то их она связывает с Баку. Причем в этом случае турецкий маршрут выигрывает перед нашим. Добавим сюда и Босфор.

Украина еще в конце прошлого года активизировала консультации с Анкарой по техническим вопросам прохождения танкеров-газовозов к будущему LNG-терминалу через Босфор. Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей Корсунский: «Босфор открыт для нас, согласно международной конвенции. Однако пролив очень перегружен, и ожидать, что танкер будет проходить, например, каждую пятницу, нельзя. Был случай, когда судна вообще ждали месяц, пока прекратится шторм в Черном море». По словам дипломата, из-за малой глубины и ширины некоторых участков Босфора, его прохождение является технически сложным, перед проливом все время стоит очередь из кораблей.

Тем не менее, по словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, больших трудностей возникнуть не должно. «В год через Босфор проходит 50 тысяч кораблей, а нам нужно 50-70», - отметил он.

Так что же происходит на самом деле? Как отметил руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, «Азербайджан проводит многоуровневую стратегию, которая имеет конечную цель – максимизировать цены на газ, который предполагается продавать за рубеж. В этом смысле проект сотрудничества с Украиной не является приоритетным. Во-первых, аналогичный проект с годичным опережением обсуждается с Румынией. Во-вторых, Баку хочет видеть на том конце трубы страну из ЕС, нежели страну, которая зарекомендовала себя, в том числе в отношениях с Азербайджаном, как непоследовательный партнер. Азербайджан в этом смысле имеет печальный опыт, связанный с реверсом нефтепровода «Одесса-Броды».

В этом смысле Румыния является для Азербайджана более предпочтительным вариантом (проект АГРИ предусматривает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на Черноморское побережье Грузии, где топливо будет сжижаться на специальном терминале, после чего танкерами поставляться на терминал в румынском порту Константа. Далее сжиженный газ будет приводиться в состояние природного и с использованием имеющейся на территории страны газовой инфраструктуры направляться на удовлетворение потребностей Румынии и других европейских стран). К этому проекту присоединяется Венгрия, что усиливает его позиции».

По словам эксперта, «украинский проект не противоречит АГРИ, а дополняет. Но во всех этих случаях речь идет о проектах, базирующихся на идее и не более того. Сам Азербайджан еще ничего не сделал в этом направлении. Азербайджан на сегодня имеет множество предложений о размещении своего газа. Это и минимальные поставки «Газпрому», и Набукко, и иные проекты, которые входят в обойму «Южный газовый коридор», все они должны пройти по территории Турции, а затем в Европу. Это и Трансанатолийский проект (проект Самсун-Джейхан), который является альтернативой Набукко. Политику Азербайджана можно назвать «всем сестрам по серьгам». Создается достаточно искусно ажиотаж вокруг газа, тем самым максимизируется на будущее экспортная цена. Сейчас Баку решает, с кем иметь дело, а с кем достаточно поиграть. К сожалению, Украина попадает в разряд последних. Проблема не столько в Азербайджане, сколько в подходах украинской власти. А они хорошо известны на фоне реверсной истории.

Есть еще позиция Турции. Она состоит в том, чтобы все газовые потоки восток-запад прошли через ее территорию. Она реализует концепцию стать стратегически важным энергокоммуникационным перекрестком для ЕС. И в этом смысле, учитывая отношения с Азербайджаном, сложившиеся исторически, а особенно после реализации проекта «Баку-Тбилиси-Джайхан», обе страны подходят к реализации проектов одними мерками. Турецкие предложения для Азербайджана носят пакетный характер. В то время когда отношения с Украиной, в силу того, что страны зависят в той или иной мере от России, таковыми не являются. Возможность маневра ограничена. В то время когда Турция, реализуя свою нынешнюю политику, далеко не всегда считается с позицией России. В нашем случае поддержка Анкарой Трансанатолийского проекта является для Азербайджана и Турции приоритетом номер один, и тогда остальные проекты отходят на второй план».

По мнению М.Гончара, «ситуация с неподписанием в Давосе соглашения не является критической. Тут надо разобраться, каковы реальные настроения Азербайджана, а также какие мы реальные перспективы предлагаем. На партнера, который сам не знает, чего хочет, будут всегда смотреть с опаской. Что касается заявлений официальных лиц, что Украина чуть ли не в конце года получит азербайджанский сжиженный газ, то определенная аудитория радио- и телеслушателей, которые не связаны с этой сферой, конечно, может их воспринять за чистую монету. Но не «Газпром». При отсутствии соответствующей инфраструктуры, о чем можно говорить… Даже если бы соглашение было подписано, то это всего лишь протокол о намерениях намерений.

Проект импорта сжиженного газа необязательно привязываться только к Азербайджану. Нужно иметь два-три источника поставки, иначе с Баку получишь тот же эффект, что и с «Гапромом». Можно в этой сфере действовать, привлекая американские компании, с учетом, что через 2-4 года поставки сжиженного газа могут идти из США. Тогда было бы легче решить проблему с прохождением по черноморским проливам, что сейчас является прерогативой Турции. Но это, если бы у нас действительно строился терминал, а не занимались говорильней».

Вот и выходит, что все выдвигаемые Киевом «альтернативные» аргументы в споре с Россией не имеют под собой почву. В связи с этим вполне логичен вопрос – снижения цены мы можем достичь только идя на уступки перед Кремлем, иначе (на чем концентрируется власть) экономика газового давления не выдержит?

«Цена действительно высокая, но история последних 5 лет, когда газ дорожал от 50 долларов и до нынешних свыше 400, свидетельствует, что экономика выдержит. Речь идет о том, что высокие цены на газ съедят желанный более высокий уровень роста. Поэтому скидка не может быть достигнута любой ценой. Пусть лучше сохраняется статус-кво, нежели, идя на встречу "пожеланиям" Москвы, мы сдадим ГТС и внутренний рынок, в том числе и газа. Создав на какое-то время преференции, а затем, реализуя концепцию экспансии, Россия преподнесет совсем другие подходы. И если в будущем состоится снижение потребления газа на европейском рынке, а это неизбежно будет (с учетом американского проекта по сжиженному газу), украинский рынок «Газпром» изолирует, будет использовать его как частичный компенсатор потерь в ЕС», - подчеркнул М.Гончар.

Нана Черная (УНИАН)