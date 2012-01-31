Статданные из Японии подняли цену нефти

На мировых торгах во вторник, 31 января, цены на нефть повышаются на фоне данных по промышленному производству третьего по величине в мире потребителя сырья - Японии, которые превысили прогнозы аналитиков.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,59 доллара, или на 0,6% - до 99,37 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,67 доллара, или на 0,6%, - до 111,42 доллара за баррель.

Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в Японии в декабре вырос на 4% в месячном исчислении вместо ожидавшегося спада на 2,7%.

Как считают эксперты, данные по промпроизводству Японии превзошли прогнозы, и это вывело рынок на положительную территорию, передает Bloomberg.