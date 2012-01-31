«Укрэнерго» до 13 февраля планирует восстановить работу линии «ЗАЭС – Южнодонбасская»

НЭК «Укрэнерго» планирует восстановить работу воздушной линии «Запорожская АЭС – Южнодонбасская», поврежденную в результате кражи металлоконструкций, до 13 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, аварийное отключение линии произошло 26 января в связи падением промежуточной металлической опоры № 77 возле с. Качкаровка (Запорожская обл.), которая была повреждена злоумышленниками с целью завладения металлом для последующей сдачи его в металлолом. В результате падения опоры и аварийного выключения воздушной линии мощность Запорожской АЭС была ограничена на 50 МВт. Воздушная линия, которую повредили злоумышленники, обеспечивает выдачу мощности ЗАЭС и электроснабжения южной части промышленного Донбасского региона.

По предварительной оценке, стоимость аварийно-восстановительных работ составляет около 1 млн. грн. Работы проводятся специалистами «Укрэнерго», подрядных организаций и работниками Запорожских магистральных электросетей.

Злоумышленники задержаны. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.