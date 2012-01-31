Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине в 2011 г. составил 9,56 млн. тонн

Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине (совокупность производства, импорта и экспорта) в 2011 году составил 9,56 млн. тонн, что на 1% меньше по сравнению с 2010 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

В сообщении отмечается, что в частности, баланс бензинов в 2011 г. снизился на 10,3% – до 4,13 млн. тонн, в то же время баланс дизтоплива вырос на 8% – до 5,43 млн. тонн.

По данным аналитиков, производство светлых нефтепродуктов в Украине в 2011 г. сократилось на 14,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 5,47 млн. тонн. При этом, производство бензинов в 2011 г. отечественными НПЗ сократилось на 7% – до 2,86 млн. тонн, в то время как выработка дизельного топлива предприятиями отечественной нефтепереработки в 2011 г. снизилась на 20,7% – до 2,64 млн. тонн.

Импорт светлых нефтепродуктов в 2011 г. вырос на 30,7% по сравнению с 2010 г. – до 5,77 млн. тонн. В частности, импорт дизтоплива увеличился на 49,6% – до 3,56 млн. тонн, бензинов увеличился на 8,6% – до 2,21 млн. тонн.

Также эксперты отмечают, что в 2011 г. экспорт нефтепродуктов увеличился на 44%. Экспорт бензинов вырос на 84,6% – до 944,9 тыс. тонн, дизтоплива на 13% – до 756,6 тыс. тонн.

Такое значительное увеличение экспорта в 2011 г., эксперты, в первую очередь, связывают с тем, что в мае 2011 г. компания ТНК-ВР практически полностью перевела переработку на Лисичанском НПЗ в режим толлинга, отправляя в Россию около 80% произведенного топлива.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов, издает журнал для автомобилистов «А-95».

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