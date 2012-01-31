Hydrogen Power Ноlding будет прозводить моторные топлива из бурого угля

Швейцарская компания Hydrogen Power Ноlding будет заниматься в Харьковской области производством моторных топлив из бурого угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместительглавы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, комментируя проект разработки Новодмитриевского месторождения бурого угля в Барвенковском районе Харьковской области.

По его словам, между Харьковской облгосадминистрацией, проектным институтом «Гипрококс», Академией наук Украины и швейцарским инвестором Hydrogen Power Ноlding был подписан Меморандум, согласно которому компания обязалась в декабре 2011 года зарегистрировать предприятие в Барвенковском районе, и оно зарегистрировано под названием «Барвинок 3+», со 100% иностранной инвестицией.

«Лично я верю в этот проект, потому что сегодня на энергетическом рынке цена нефти и газа достаточно высока», - сказал Ю.САПРОНОВ. При этом он привел опыт Германии, которая во время ІІ Мировой войны значительную часть моторного топлива для танков и самолетов получала из бурого угля Рурского разреза.

«То есть технология известна давно, сегодня она усовершенствована, инновационна, и себестоимость топлива гораздо ниже цены нефти и газа», - отметил Ю.САПРОНОВ.

Напомним, 15 декабря 2011 года был подписан Меморандумотносительно разработки Новодмитриевского месторождения бурого угля между Харьковской областной администрацией, Национальной академией наук Украины и немецкой компанией Schmid, которая в своем гарантийном письме сообщила, что она готова финансировать этот проект.

По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО, немецкая компания готова инвестировать в проект 245 млн. евро.