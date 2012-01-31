В Запорожской области выявлено 15 фактов повреждения высоковольтных опор

В Запорожской области в 2011 году выявлено 15 фактов повреждения высоковольтных опор металлоломщиками.

Как сообщил УНИАН директор финансово-экономической безопасности ОАО «Запорожьеоблэнерго» Юрий ШАРАЕВСКИЙ, «на протяжении 2011 года на территории Запорожской области было выявлено 15 фактов разворовывания металлических углов высоковольтных опор, принадлежащих энергокомпании. При этом почти половина подобных фактов хищений – повреждение опор непосредственно на территории г.Запорожье».

Факты разборки конструкций опор высоковольтных ЛЭП, по его словам, так же имели место в Вольнянском, Бердянском, Гуляйпольском, Мелитопольском, Куйбишевском, Каменко-Днепровском, Розовскому и Михайловском районах.

Ю. ШАРАЕВСКИЙ отметил, что в связи с этим ОАО «Запорожьеоблэнерго» открыта «горячая линия» на которую в круглосуточном режиме принимаются сообщения о фактах разворовывания элементов опор, кабелей и проводов ЛЭП.

Так же, по данным Ю.ШАРАЕВСКОГО, на «горячую линию» принимается информация о пунктах приема металлолома, принимающих элементы электрооборудования.

«В 99% электрооборудование похищается именно для последующей сдачи на нелегальные пункты приема металлолома», - пояснил Ю. ШАРАЕВСКИЙ.

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Напомним, 26 января в 18.28 в Великобелозерском районе Запорожской области в 28 км. от г. Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, произошло падение опоры магистральной линии 750 кВ, в результате чего, по данным Запорожской облгосадминистрации, ЗАЭС вынуждена была снизить мощность на 40 Мвт (с 5040 до 5000 Мвт.) Сейчас представителями Днепровских энергетических систем ведутся аварийно-восстановительные работы.

В связи с происшествием вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания 27 января дал поручение органам местной власти и МВД взять под контроль состояние опор электропередач: обеспечить патрулирование высоковольтных линий электропередач. А так же поручил Генеральной прокуратуре и силовым ведомствам выяснить причины падения опоры магистральной линии электропередач Запорожской АЭС. 30 января ГУ МВД Украины в Запорожской области сообщило о задержании 3 злоумышленников, повредивших данную опору.