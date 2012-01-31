Первые контракты по строительству АЭС в Беларуси будут подписаны уже в 1 квартале

Минск. В Беларуси три первоочередных контракта по строительству АЭС планируется подписать в первом квартале 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал главный инженер Дирекции строительства атомной электростанции Анатолий БОНДАРЬ. «Мы выделили первоочередные работы, охватив их тремя контрактами. Подписание первого из них ожидается не позднее февраля. Этот документ предусматривает изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации, второй контракт – выполнение первоочередных работ подготовительного периода до «первого бетона», третий – заказ оборудования длительного цикла изготовления», - подчеркнул А. БОНДАРЬ.

По мнению главного инженера, эти документы создадут необходимую базу для предстоящих работ по котловану, начать которые запланировано в июне 2012 года.

«Что касается генерального контракта на строительство АЭС, то его планируется заключить в июне текущего года», - добавил А. БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН, первый энергоблок будущей белорусской АЭС планируется запустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Справка УНИАН. Атомная электрическая станция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, в то время как вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт. По информации Министерства энергетики Беларуси, строительство АЭС позволит заместить порядка 5 млрд. кубических метров импортируемого природного газа, снизить себестоимость производства электроэнергии и на 7-10 миллионов тонн в год уменьшить уровень выбросов парниковых газов.

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